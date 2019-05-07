Прем'єр Данії призначив вибори на 5 червня

Прем'єр-міністр Данії Ларс Расмуссен заявив, що загальні вибори відбудуться 5 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Расмуссен у парламенті заявив, що має намір очолювати країну далі.

"Я хочу використати всі свої сили, свої можливості і свій досвід, щоб продовжити очолювати Данію. І я прошу данців переобрати мене на виборах в законодавчі органи, які відбудуться 5 червня", - сказав він.

Відзначимо, він повинен був призначити вибори не пізніше 17 червня, коли закінчується чотирирічний термін повноважень прем'єра.

Нагадаємо, раніше в Данії розвідка попередила про можливе втручання Росії у вибори, які відбудуться в 2019 році.

За словами керівника агентства військової розвідки країни Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Ларса Фіндсена, Копенгаген готується до потенційного втручання Росії в загальні вибори в 2019 році. Финдсен заявив, що "поки ми сидимо тут, розмовляючи, ймовірно, хто намагається отримати доступ до датським мереж".

Зазначимо, що оцінка ризиків, проведена FE в травні 2018 року, встановила, що рівень загрози кібершпіонажу проти Данії "дуже високий". У свою чергу Финдсен підкреслив, що "росіяни активні в цій галузі".