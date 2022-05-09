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Прем'єр Чехії про промову Путіна на параді: безглуздо спростовувати кожну брехню

Фото: прем'єр Чехії Петро Фіала (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Росії Володимир Путін продовжує цілеспрямовано спотворювати історію, щоб виправдати неспровоковану агресію Росії проти України. За його словами, промова російського диктатора на параді до Дня перемоги в Москві підтвердила важливість єдиних і рішучих дій Заходу проти агресора.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Чехії".

"У своєму виступі Володимир Путін продовжив неправдиву інформацію і цілеспрямовані спотворення історії і сьогодення, які російська пропаганда використовує для виправдання неспровокованої агресії Росії проти України. Безглуздо спростовувати кожну брехню, сказану в Москві, але ця промова підтвердила важливість єдиних і рішучих дій Заходу проти агресора", - сказав Фіала.

Нагадаємо, Путін згадав про "спецоперацію" в Україні на параді в Москві.

Крім того, Путін заявив, що на Донбасі російські війська і бойовики "борються за батьківщину".

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ЧехіяВолодимир ПутінВійна Росії проти України