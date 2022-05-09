Прем'єр Чехії про промову Путіна на параді: безглуздо спростовувати кожну брехню

Президент Росії Володимир Путін продовжує цілеспрямовано спотворювати історію, щоб виправдати неспровоковану агресію Росії проти України. За його словами, промова російського диктатора на параді до Дня перемоги в Москві підтвердила важливість єдиних і рішучих дій Заходу проти агресора.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Чехії".
"У своєму виступі Володимир Путін продовжив неправдиву інформацію і цілеспрямовані спотворення історії і сьогодення, які російська пропаганда використовує для виправдання неспровокованої агресії Росії проти України. Безглуздо спростовувати кожну брехню, сказану в Москві, але ця промова підтвердила важливість єдиних і рішучих дій Заходу проти агресора", - сказав Фіала.