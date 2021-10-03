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Прем'єр Чехії придбав через офшорну компанію замок у Франції,- "досьє Пандори"

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Вашингтон, Неділя 03 жовтня 2021 21:04
Прем'єр Чехії придбав через офшорну компанію замок у Франції,- "досьє Пандори" Фото: прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш купив через офшорну компанію на півдні Франції замок за більш ніж 20 млн доларів, стверджується в "досьє Пандори". Чеський високопоставлений чиновник відмовився від коментарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, в розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів, що отримав назву "досьє Пандори" (Pandora Papers) стверджується, що Бабіш придбав замок на півдні Франції за 22 млн доларів. Для здійснення угоди прем'єр Чехії використовував офшорну інвестиційну компанію

Бабіш відмовився від коментарів щодо опублікованої в "досьє Пандори" інформації.

Нагадаємо, 3 жовтня міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував витяги приблизно з 11,9 млн документів з даними про офшорні рахунки ряду світових політиків. Добірка отримала загальну назву "досьє Пандори" (Pandora Papers).

У досьє міститься інформація про офшорні статки президентів, прем'єр-міністрів, членів королівської сім'ї, політиків і мільярдерів. Детальніше про те, що показав витік - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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