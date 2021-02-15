Прем'єр Британії запропонував створити глобальний договір про пандемію

Джонсон прагне створити глобальну угоду про пандемію, в якому країни погодилися б обмінюватися даними щодо вірусів. На його думку, це допомогло б запобігти виникненню нових пандемій в майбутньому.

"Я думаю, що світ повинен побачити загальну угоду про те, як ми відслідковуємо дані, які стосуються пандемій ... і ми хочемо спільної угоди про прозорість", - сказав він.

Ініціативу Джонсона вже підтримали в Раді Європи.

"Я вітаю підтримку Джонсона у спільній роботі над договором про пандемію з метою підвищення глобальної готовності, стійкості та відновлення", - написав у Twitter президент Євроради Шарль Мішель