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Прем'єр Британії запропонував створити глобальний договір про пандемію

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запропонував світовій спільності укласти міжнародний договір про пандемію. За його словами, такий договір має забезпечити належну прозорість після завершення пандемії COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Джонсон прагне створити глобальну угоду про пандемію, в якому країни погодилися б обмінюватися даними щодо вірусів. На його думку, це допомогло б запобігти виникненню нових пандемій в майбутньому.

"Я думаю, що світ повинен побачити загальну угоду про те, як ми відслідковуємо дані, які стосуються пандемій ... і ми хочемо спільної угоди про прозорість", - сказав він.

Ініціативу Джонсона вже підтримали в Раді Європи.

"Я вітаю підтримку Джонсона у спільній роботі над договором про пандемію з метою підвищення глобальної готовності, стійкості та відновлення", - написав у Twitter президент Євроради Шарль Мішель

Нагадаємо, представник місії ВООЗ в Китаї розповів, що спалах коронавірусу в Ухані міг бути більшим, ніж вважалося раніше. ВООЗ має інформацію, що хворих на COVID-19 насправді було більше, чим в офіційній статистиці.

Крім того, у ВООЗ не виключають, що коронавірус міг циркулювати за межами Уханю до перших зареєстрованих випадків. Коронавірус міг виникнути не в Ухані.

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Новини України ВеликобританиядоговорпандемияКоронавірусБорис Джонсон
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