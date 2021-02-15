Прем'єр Британії запропонував створити глобальний договір про пандемію

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запропонував світовій спільності укласти міжнародний договір про пандемію. За його словами, такий договір має забезпечити належну прозорість після завершення пандемії COVID-19.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Джонсон прагне створити глобальну угоду про пандемію, в якому країни погодилися б обмінюватися даними щодо вірусів. На його думку, це допомогло б запобігти виникненню нових пандемій в майбутньому.
"Я думаю, що світ повинен побачити загальну угоду про те, як ми відслідковуємо дані, які стосуються пандемій ... і ми хочемо спільної угоди про прозорість", - сказав він.
Ініціативу Джонсона вже підтримали в Раді Європи.
"Я вітаю підтримку Джонсона у спільній роботі над договором про пандемію з метою підвищення глобальної готовності, стійкості та відновлення", - написав у Twitter президент Євроради Шарль Мішель
Нагадаємо, представник місії ВООЗ в Китаї розповів, що спалах коронавірусу в Ухані міг бути більшим, ніж вважалося раніше. ВООЗ має інформацію, що хворих на COVID-19 насправді було більше, чим в офіційній статистиці.
Крім того, у ВООЗ не виключають, що коронавірус міг циркулювати за межами Уханю до перших зареєстрованих випадків. Коронавірус міг виникнути не в Ухані.