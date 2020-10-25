ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Прем'єр Болгарії заразився коронавірусом

Неділя 25 жовтня 2020 17:15
Прем'єр Болгарії заразився коронавірусом
Фото: курс долара (www.facebook.com/boyko.borissov.7)
Автор: Олександр Білоус

У Борисова загальне нездужання через інфекцію

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заразився коронавірусом. Він відклав усі зустрічі і пішов на самоізоляцію ще до підтвердження діагнозу.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Після двох ПЛР-тестів сьогодні отримано позитивні результати на COVID-19. У мене загальне нездужання, зараз по рекомендації лікарів, я залишаюся на лікуванні вдома. Вся інформація про мої контакти передана в регіональну інспекцію охорони здоров'я. Я впевнений, що при дотриманні всіх заходів ми разом впораємося", - написав він.

Борисов повідомив, що відклав всі зустрічі і пішов на самоізоляцію ще в п'ятницю після того, як зараження коронавірусом підтвердилося у міністра регіонального розвитку і управління Миколи Нанкова, з якими він спілкувався.

Зазначимо, коронавірусом вже заразилися багато перших осіб держав. Зокрема, інфікування президента США Дональда Трампа викликало короткочасну паніку на світових біржах і призвело до зниження цін на нафту.

Нагадаємо, раніше ВООЗ зафіксувала антирекорд по добовому кількості нових випадків коронавірусу у всьому світі. За 22 жовтня підтвердили понад 423 819 випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі БолгарияКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся