Премьер Болгарии заразился коронавирусом

Фото: курс доллара (www.facebook.com/boyko.borissov.7)

У Борисова общее недомогание из-за инфекции

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заразился коронавирусом. Он отложил все встречи и ушел на самоизоляцию еще до подтверждения диагноза.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"После двух ПЦР-тестов сегодня получены положительные результаты на COVID-19. У меня общее недомогание, в настоящий момент по рекомендации врачей, я остаюсь на лечении дома. Вся информация о моих контактах передана в региональную инспекцию здравоохранения. Я уверен, что при соблюдении всех мер мы вместе справимся", - написал он.

Борисов сообщил, что отложил все встречи и ушел на самоизоляцию еще в пятницу после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у министра регионального развития и управления Николая Нанкова, с которым он общался.

Отметим, коронавирусом уже заразились многие первые лица государств. В частности, инфицирование президента США Дональда Трампа вызвало кратковременную панику на мировых биржах и привело к снижению цен на нефть.

Напомним, ранее ВОЗ зафиксировала антирекорд по суточному количеству новых случаев коронавируса во всем мире. За 22 октября подтвердили более 423 819 случаев коронавируса.