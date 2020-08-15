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Прем'єр Болгарії запропонував змінити Конституцію на тлі масових протестів

Болгарія, Субота 15 серпня 2020 03:34
Прем'єр Болгарії запропонував змінити Конституцію на тлі масових протестів
Фото: Бойко Борисов (government.bg)
Автор: Артур Родивилов

Президент вимагає відставки уряду

Прем'єр-міністр і лідер правлячої партії Болгарії Бойко Борисов запропонував змінити Конституцію країни. Таку заяву він зробив на тлі протестів, які тривають у країні вже понад місяць.

Про це він повідомив у своєму зверненні до нації, текст виступу опублікувала газета "Сега".

Прем'єр Болгарії додав, що важливість прийняття нових законів - "це тема, яка в останні роки є провідною для багатьох громадян і громадських організацій".

"Настав час для відповідальності та рішучості. Настав час не тільки для зміни політичної системи, але і для перезавантаження держави. Необхідність перезавантаження політичної моделі не можна більше відкладати", - сказав прем'єр.

Президент Болгарії Румен Радєв заявив, що ініціатива прем'єр-міністра країни Бойко Борисова змінити Конституцію демонструє його зневагу до основного закону країни. Він також вимагав відставки Кабміну.

"Навіть сама ця ініціатива показує його зневагу до Конституції, тому, що подібна пропозиція згідно з текстом основного закону може надійти або від половини парламентаріїв, або від президента", - заявив президент.

Він додав, що громадяни остаточно втратили довіру до уряду, а протести в країні вказують на необхідність відставки Борисова.

Акції протесту почалися після того, як 9 липня силовики провели обшук в адміністрації президента Радєва, який критикував уряд Борисова.

На допит були викликані радники президента з питань безпеки Ілія Милушев і уповноважений з боротьби з корупцією Пламен Узунов.

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