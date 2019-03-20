Прем'єр Австралії викликав посла Туреччини через висловлювання Ердогана

Фото: Скотт Моррісон (twitter.com/ConversationUK)

Ердоган порекомендував не відвідувати Туреччину австралійцям з антиісламськими поглядами

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон викликав для роз'яснень посла Туреччини Корхала Каракос через критичне висловлювання турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

Зокрема, свою заяву Ердоган адресував австралійцям з антиісламськими поглядами в зв'язку з неojдавнім терактом в мечеті у Новій Зеландії. Під час агітаційного мітингу в турецькому місті Ереглі Ердоган заявив, що австралійцям, які засуджують іслам, краще не відвідувати Туреччину.

"В іншому випадку вони зіткнуться з дуже неприємними наслідками", - сказав він.

Також Ердоган нагадав про участь австралійських і новозеландських військових, полеглих в битві при Чанаккале (Галліполі) під час Першої світової війни.

Ці слова Ердогана прем'єр-міністр Австралії визнав як "надзвичайно образливі і безрозсудні".

"Я вважаю, що коментарі президента Ердогана дуже сильно суперечать тому, що сказав Кемаль Ататюрк про австралійських військових, полеглих у Першій світовій війні. Більш того, я вважаю такі висловлювання порушенням закону", -зазначив Моррісон.

Нагадаємо, число жертв нападу на мечеті міста Крайстчерч в Новій Зеландії досягло 50 осіб. В результаті стрілянини також постраждали 48 осіб.