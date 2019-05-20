Прем'єр Вірменії закликав протестувальників розблокувати суди

Фото: Нікол Пашинян (twitter_com_sputnik_armenia)

Пашинян заявив, що ранкові протести вже дали свій результат і блокування судів більше не потрібна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав протестувальників припинити блокування судів в Єревані, яке тривало з ранку понеділка, 21 травня. Про эхтом повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменія".

зокрема, з 8:30 ранку групи активістів заблокували будівлі судів в Єревані і ряді областей Вірменії. При цьому акції протесту почалися за призовом самого Паниняна.

"Я звертаюся до всіх співвітчизників, які заблокували входи і виходи в суди. Я прошу з 13:30 зняти блокаду. Сьогоднішня акція стала своєї мети, процес формування у Вірменії незалежної судової системи стартував і відтепер незворотній", - сказав він обігу.

Прем'єр-міністр нагадав свої ранні слова, що діяльність судів найчастіше викликає обурення громадськості, при цьому він зазначав, що не будетдавать оцінки прийнятим судової влади рішень, оскільки це поза його повноважень.

При цьому Пашинян, посилаючись на 2-ю статтю Конституції, яка свідчить, що влада в Республіці Вірменія належить народу, заявил, що вважає себе гарантом влади народу у Вірменії.

У цьому контексті глава уряду підкреслив, що настав час хірургічного втручання в судову систему". За його словами, він сподівався на те, що судді, чия діяльність не відповідала декларованим цінностям, подадуть у відставку.

"Однак такого не сталося і можливість здобути довіру народу до судової системи вважаю вичерпаною", - заявив він.

У цьому контексті він прокоментував свій заклик заблокувати сьогодні з ранку всі без винятку суди.

"Основним символом даної акції є те, що у Вірменії не може бути судової системи, яка не користується довірою народу, в іншому випадку навіть найбільш обґрунтоване рішення народ сприйме як образу, оскільки судові рішення виносяться в ім'я Вірменії, тобто від імені народу Вірменії. І такі рішення можуть приймати тільки такі люди, які мають інституційне право виступати від імені Вірменії, тобто імені народу", - заявив Пашинян.

Нагадаємо, причиною акції з блокування судів у Вірменії стало недавнє рішення Єреванського суду загальної юрисдикції, який змінив запобіжний захід для другого президента Вірменії Роберта Кочаряна. Його раніше звинувачували у повалення конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також у заволодінні повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.