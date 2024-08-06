Премьер Японии раскритиковал ядерные угрозы России на фоне международных усилий по разоружению

Ситуация с ядерным разоружением в мире становится все более сложной из-за вопроса о сокращении ядерных вооружений. Также на это влияют угрозы России применить ядерное оружие.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Во время выступления на памятной церемонии в Хиросиме, посвященной 79-й годовщине атомной бомбардировки города, японский премьер отметил, что Япония стала единственной страной в мировой истории, пострадавшей от атомных бомбардировок.
"Углубление раскола в мировом сообществе по вопросу сокращения ядерных вооружений, а также ядерные угрозы со стороны России делают обстановку вокруг ядерного разоружения еще мрачнее", - заявил Кишида.
Премьер Японии пообещал, что их страна приложит реалистические и практические усилия и возглавит международное сообщество, чтобы усилить импульс ядерного разоружения.
"Каким бы непростым был путь в мир без ядерного оружия, мы просто не можем остановить наше движение к этой цели", - отметил глава японского правительства.
Кишида также указал на важность предлагаемого Договора о запрещении производства расщепляемых материалов, который запретит производство компонентов ядерного оружия. Он предположил, что будет стремиться к началу международных переговоров по этому договору.
Напомним, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль располагают ядерным оружием.
Как сообщалось ранее, девять ядерных государств мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. В 2023 году они потратили на свои арсеналы в общей сложности 91,4 миллиарда долларов.
Напомним, после пятилетнего перерыва США и Китай снова сели за стол переговоров, чтобы обсудить вопросы ядерного оружия.
В то же время Вашингтон разрабатывает новую, более жесткую ядерную стратегию.
Как стало известно недавно, Китай обязался не применять ядерное оружие первым, однако расширяет свой арсенал.
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