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Премьер Дании отказалась представлять Европу на переговорах по войне в Украине

04:40 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Getty Images)

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен не хочет представлять Европу на переговорах с Россией по завершению войны в Украине. По ее мнению, в центре этой работы должны быть европейские институции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датского вещателя DR.

Журналисты спросили Фредериксена, кто, по ее мнению, должен представлять Европу на переговорах с Россией.

"Мы обсудим это сегодня вечером, а также позже в Дублине. Для меня сейчас очень важно поддерживать наши европейские институты", – ответила премьер.

На уточняющий вопрос, хотела бы она сама представлять Европу, Фредериксен ответила отрицательно.

"Нет. Я надеюсь быть частью голоса Европы. Но наши учреждения должны быть в центре нашей работы", - сказала она.

Вопрос участия Европы в мирном процессе стал более острым после старта трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией. По данным Bloomberg, европейские чиновники находятся в городе, но присоединятся к переговорам только в случае ощутимого прогресса. В то же время Европа настаивает, что Россия должна сначала прекратить войну, а уже потом обсуждать архитектуру безопасности континента.

Кто будет говорить от имени Европы, должен стать известно в ближайшее время. По словам Зеленского, Европа должна определиться с представителем мирных переговоров до конца ноября. Президент подчеркнул, что место европейцев в переговорах очень важно, ведь именно они будут предоставлять Украине гарантии безопасности и присоединяться к восстановлению.

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