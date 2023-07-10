Премьер Японии планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО, - Kyodo

Япония и Украина договариваются о проведении встречи премьер-министра Фумио Кисиды и президента Владимира Зеленского. Она должна состояться в среду на полях саммита НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Во время переговоров с Зеленским Кисида, как ожидается, выразит готовность усилить поддержку Украины в восстановлении ее инфраструктуры и экономики.
"Это будет первая встреча двух лидеров с тех пор, как президент Зеленский неожиданно появился на саммите "Большой семерки" в Хиросиме в мае. В июне Кисида провел телефонный разговор с Зеленским", - говорится в материале.
Что планируется обсудить на предстоящей встрече
Япония договорилась с Украиной о создании системы связи, которая поддержит ее усилиях по восстановлению территорий, серьезно пострадавших от российской агрессии.
"Япония намерена предоставить Киеву советы и знания для восстановления разрушенных регионов на основе опыта, полученного во время сильного землетрясения 2011 года и последовавшего за ним цунами, которое задело северо-восточную часть Японии", - пишет Kyodo.
Вильнюсский саммит Североатлантического альянса состоится уже 11 и 12 июля. Украина на встрече лидеров оборонного блока хочет получить приглашение присоединиться к НАТО после войны. При этом генсек Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.
Bloomberg сообщила, что президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Ожидается, что он прибудет в литовскую столицу в среду, 12 июля.
Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено передать Украине около 100 грузовиков для Вооруженных сил Украины. Также Токио планирует передать украинским военным пайкам.
Позже стало известно, что Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Вооруженных сил Украины.
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