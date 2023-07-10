Премьер Японии планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО, - Kyodo

Во время переговоров с Зеленским Кисида, как ожидается, выразит готовность усилить поддержку Украины в восстановлении ее инфраструктуры и экономики.

"Это будет первая встреча двух лидеров с тех пор, как президент Зеленский неожиданно появился на саммите "Большой семерки" в Хиросиме в мае. В июне Кисида провел телефонный разговор с Зеленским", - говорится в материале.

Что планируется обсудить на предстоящей встрече

Япония договорилась с Украиной о создании системы связи, которая поддержит ее усилиях по восстановлению территорий, серьезно пострадавших от российской агрессии.

"Япония намерена предоставить Киеву советы и знания для восстановления разрушенных регионов на основе опыта, полученного во время сильного землетрясения 2011 года и последовавшего за ним цунами, которое задело северо-восточную часть Японии", - пишет Kyodo.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вильнюсский саммит Североатлантического альянса состоится уже 11 и 12 июля. Украина на встрече лидеров оборонного блока хочет получить приглашение присоединиться к НАТО после войны. При этом генсек Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Bloomberg сообщила, что президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Ожидается, что он прибудет в литовскую столицу в среду, 12 июля.

Помощь от Японии

Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено передать Украине около 100 грузовиков для Вооруженных сил Украины. Также Токио планирует передать украинским военным пайкам.

Позже стало известно, что Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Вооруженных сил Украины.