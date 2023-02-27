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Премьер Японии может не предупредить парламент о своей поездке в Украину

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может в целях безопасности заранее не сообщать парламенту о своей поездке в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета правящей Либерально-демократической партии Цуэси Такаги, которое приводит Nippon.

"Обычно в случае заграничного визита парламент заранее сообщается, однако случаются случаи, когда это не нужно", - сказал Такаги.

Японский премьер остается единственным лидером государств G7, до сих пор не посетившим Украину.

Ранее сообщалось, что одна из главных проблем - вопрос безопасности. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский ранее заявил о готовности Киева сделать все возможное для решения вопроса безопасности визита японского премьера.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида думает о визите в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Однако это будет зависеть от "разных обстоятельств".

Ранее стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак также пригласил премьера Японии в Украину.

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