Премьер Японии может не предупредить парламент о своей поездке в Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может в целях безопасности заранее не сообщать парламенту о своей поездке в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета правящей Либерально-демократической партии Цуэси Такаги, которое приводит Nippon.

"Обычно в случае заграничного визита парламент заранее сообщается, однако случаются случаи, когда это не нужно", - сказал Такаги.

Японский премьер остается единственным лидером государств G7, до сих пор не посетившим Украину.

Ранее сообщалось, что одна из главных проблем - вопрос безопасности. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский ранее заявил о готовности Киева сделать все возможное для решения вопроса безопасности визита японского премьера.