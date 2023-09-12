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Премьер Польши сделал категоричное заявление о запрете импорта зерна из Украины

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польша не собирается снимать запрет, касающийся импорта агропродукции из Украины. При этом, на решение Варшавы не повлияет даже мнение представителей ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Польша не позволит украинскому зерну нас заполонить. Независимо от того, что решат чиновники Брюсселя, мы не откроем наши границы", - сказал он.

Премьер Польши также прикрепил к посту в Twitter видео, в котором утверждает, что "когда нам нужно было помочь ближним, мы открыли свои сердца и дома". Но "когда дело доходит до борьбы за интересы Польши",  в таком случае, по его словам, "интересы польских фермеров будут защищены".

Запрет Польши на импорт зерна из Украины

Польша запретила импорт зерна и других агропродовольствий из Украины 15 апреля. Вскоре запрет Польши на украинское зерно, распространился и на транзит через страну. 

В мае Европейский союз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке до середины сентября. 

На данный момент известно, что Польша готовит проект решения по продлению запрета на импорт украинского продовольствия и после 15 сентября.

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