Премьер Польши уверен, что США не допустят поражения Запада в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Республиканская партия вряд ли ослабит поддержку США Украине, поскольку скептические голоса были частью политической "игры в покер" в преддверии выборов 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Моравецкого изданию Financial Times .

Моравецкий, сильный европейский союзник Республиканской партии и частый гость на мероприятиях правых в США, дал интервью Financial Times после того, как губернатор Флориды и вероятный кандидат в президенты Рон Десантис вызвал шквал беспокойства, заявив, что Киев не отвечает "жизненно важным национальным интересам" Америки.

В четверг Десантис отказался от некоторых своих комментариев, заявив, что его характеристика "конфликта" в Украине как "территориального спора" была неправильно понята. Но слова губернатора сопровождаются изоляционистской позицией бывшего президента США Дональда Трампа и регулярными нападками на Белый дом из-за Украины.

Польский премьер сказал, что встречи с сенаторами США в феврале убедили его, что республиканцы и демократы едины в отношении Украины, России и Китая. Моравецкий также поддерживает прочные отношения с администрацией Джо Байдена, приняв президента США в Варшаве в прошлом месяце в преддверии первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

"Поражение Украины [будет означать] поражение Запада, и такое поражение будет больше, чем во Вьетнаме", - заявил премьер-министр после саммита ЕС в Брюсселе. "Я с осторожным оптимизмом смотрю на американский, политический класс - двухпартийный, Республиканскую и Демократическую партии", - добавил он.

Моравецкий сказал, что поначалу он был обеспокоен высказываниями Десантиса, но отметил, что впоследствии губернатор Флориды сделал "значительный шаг назад". "Я считаю, что все это сказано в контексте политической борьбы при подготовке к выборам в следующем году. Я рассматриваю это как часть этой игры в покер", - сказал Моравецкий.

Премьер-министр добавил, что если Китай будет более серьезно вовлечен в войну на стороне России, это побудит США "усилить" поддержку Украины. Предоставление Китаем большого количества оружия России было бы "очень опасным".

В настоящее время Моравецкий не видит доказательств того, что Китай оказывает существенную поддержку военным усилиям России, отметив, что поставки запасных частей и беспилотников не поступали в больших количествах. "Я очень надеюсь, что Китай не решится отправить оружие в Россию", - добавил он.

Он пессимистичен в отношении перспектив попытки Пекина стать посредником в мирных переговорах в Украине после переговоров между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе, а также в связи с подготовкой испанского премьер-министра Педро Санчеса к поездке в Китай.

"Я не верю, что Китай является хорошим посредником в таких обстоятельствах. Они слишком настроены против свободного мира и пророссийски", - сказал Моравецкий.

Танки Leopard 2, самолеты F16 и ATACMS

Что касается западной военной поддержки Украины, премьер-министр Польши заявил, что реализуются вещи, которые ранее были "за гранью нашего воображения", в том числе поставки танков Leopard 2 немецкого производства.

Польша и Словакия недавно заявили, что направят в Украину истребители МиГ-29 советской разработки, став первыми союзниками, предпринявшими этот шаг. Моравецкий сказал, что Польша не будет отправлять F16 американского производства - тип самолетов, который Киев давно требует - потому что у нее нет достаточного количества самолетов, но он сказал, что "настоятельно поддержит те страны, у которых больше F16".

Он также выступил за предоставление Украине ракетных комплексов большей дальности, заявив, что это поможет Киеву разорвать цепочки поставок российского оружия в оккупированные Донбасс и Запорожскую область. Он сказал, что верит заверениям Украины, что она не будет использовать такие системы большой дальности для атак на российскую территорию.

Киев запросил армейский тактический ракетный комплекс большой дальности (ATACMS), который может поражать цели на 300 км.

Моравецкий сказал, что не может предсказать, санкционируют ли США поставку Украине тактических систем большой дальности, но добавил: "Я вижу, что маятник движется в сторону все большего доверия к Украине с точки зрения использования современного оружия".