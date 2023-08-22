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Премьер Молдовы посетит Украину и примет участие в саммите Крымской платформы

Вторник 22 августа 2023 16:32
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Премьер Молдовы посетит Украину и примет участие в саммите Крымской платформы Фото: Дорин Речан, премьер Молдовы (facebook.com/recean md)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приедет в Украину 22-24 августа. Он будет участвовать в саммите Крымской платформы.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Даниэль Вода, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moldpres.

"Премьер-министр Дорин Речан будет представлять Республику Молдова на саммите Крымской платформы, который пройдет в Украине 23 августа. В поездке в соседнюю страну премьера будут сопровождать вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Болеа, министр энергетики Виктор Парликов, министр инфраструктуры Андрей Спину и государственный секретарь Министерства иностранных дел Руслан Болбочан", - рассказал Вода.

Он также отметил, что в программе визита запланированы переговоры с украинскими коллегами по теме двустороннего сотрудничества между странами.

Саммит Крымской платформы

Напомним, еще 8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очередной саммит Крымской платформы пройдет 23 августа.

Стоит заметить, что Крымская платформа - это инициатива украинских властей, которая направлена на актуализацию вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

Учредительный саммит состоялся еще в 2021 году, тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече участвовали представители 43 стран.

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Молдова Крымская платформа
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