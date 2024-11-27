Премьер Молдовы предупредил жителей страны об "очень тяжелой зиме"

"Я должен быть честен с вами. Нас ожидает очень тяжелая зима, и мы должны быть готовы",

По его словам, кризис может возникнуть по двум причинам.

"Первая - возможное прекращение поставок газа на левый берег Днестра, где проживают около 300 тыс. человек. Большинство из них - наши граждане, которые могут остаться без тепла и электроэнергии. Это может перерасти в гуманитарную катастрофу. Поскольку это наши граждане, мы обязаны найти решение", - сказал Речан.

Второй причиной кризиса премьер-министр назвал вероятное повышение тарифов на газ. Он добавил, что Национальное агентство регулирования в энергетике должно внимательно и прозрачно рассмотреть запрос Moldovagaz о повышении тарифа на газ.

"Есть много вопросов о том, как закупали газ летом и осенью. Гражданам нужны разъяснения. Они получат ответы во время парламентских слушаний", - заявил Речан.

Прекращение поставок газа через Украину

Как сообщало РБК-Украина, после прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 2025 года в Молдове возникнут риски дефицита электроэнергии. Кроме того, контролируемое Москвой Приднестровье может оказаться на грани гуманитарной катастрофы.

Прекращение транзита газа через Украину, прежде всего, коснется именно левого берега - Приднестровья, где расположена Молдавская электростанция (МГРЭС), снабжающая электроэнергией на всю страну.

Как заявили в Минэнерго Молдовы, если же поставки прекратятся, то Приднестровский регион "может оказаться на грани гуманитарной катастрофы".