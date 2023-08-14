Премьер-министр Латвии объявил об отставке

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что он и его правительство уйдут в отставку на этой неделе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, он подает в отставку из-за блокирования работы правительства во благо благосостояния и экономического роста страны.

"В этот четверг я подам президенту заявление об отставке себя и этого кабинета", - написал Кариньш.

Ранее он выражал надежду изменить состав правительства из-за того, что нынешние партнеры по коалиции отклонили его предложение о перестановках в Кабинете министров. Кроме того, известно, что в среду правоцентристская партия Кариньша "Новое единство" планирует выбрать своего кандидата на пост премьер-министра.

Теперь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен предоставить новому потенциальному премьер-министру мандат на формирование правительства. Следующие парламентские выборы в Латвии запланированы на 2026 год.

Гарантии безопасности для Украины

Во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, страны G7 приняли общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Пока известно, что гарантии безопасности для Украины поддержали Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия. Испания, Швеция. И вот теперь и Румыния.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины – читайте в материале РБК-Украина.

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