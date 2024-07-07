Премьер-министр Индии Моди обсудит войну РФ против Украины во время визита в Австрию

В среду, 10 июля, премьер-министр Индии Наренду Моди посетит Австрию, где, в частности, будет обсуждать с руководством страны войну России против Украины.

"В среду, 10 июля 2024 года, федеральный канцлер Карл Негаммер примет с официальным визитом в Вене премьер-министра Республики Индия Нарендру Моди. Помимо рабочей встречи между главами правительств, в программе визита также запланирована встреча с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом" , - отметили в федеральной канцелярии Австрии.

Как сообщается, оба главы правительств "с нетерпением ждут конфиденциального обмена мнениями в одиночку", а визит индийского премьера знаменует собой "важное событие в двусторонних отношениях" и подчеркивает "общую ответственность за мир и стабильность в мире".

Кроме того, в интервью ORF канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что российско-украинская война станет одной из тем обсуждения с Наренду Моди. Во время беседы он объяснил, в чем заключается подход Австрии.

"Мы действительно живем в трудные времена, и все еще идет война, а именно война России против Украины. Подход Австрии состоит в том, что мы должны выйти за пределы Запада и перетащить на нашу сторону другие страны, чтобы найти союзников ради мира и чтобы оружие могло замолчать ради перемен. Я очень рад, что удалось привезти премьер-министра Индии в Австрию. Это было его желание, чтобы он приехал в Австрию после встречи с российским президентом. Это - важный шаг к миру, и это вопрос, который действительно волнует людей, когда речь идет о том, что мы можем сделать, чтобы положить конец войне", - сказал Негаммер.

Он добавил, что индийский премьер-министр приедет в Австрию впервые за последние более 40 лет, и это станет важным сигналом, "который страна неоднократно подчеркивала на уровне ЕС".

"Нам нужен выход из западной луна-камеры в мирной инициативе, чтобы мы могли найти государства-союзники, которые сделают мир возможным", – сказал австрийский канцлер.

Кроме того, Карл Негаммер заявил, что для него важно говорить со странами БРИКС на равных.

"Они играют особую роль в войне в Украине. Путин прислушается к ним. И я продолжу свои мирные усилия, которые начались на конференции в Швейцарии", – рассказал канцлер в интервью Der Standard.