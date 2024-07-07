ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер-министр Индии Моди обсудит войну РФ против Украины во время визита в Австрию

Воскресенье 07 июля 2024 02:45
UA EN RU
Премьер-министр Индии Моди обсудит войну РФ против Украины во время визита в Австрию Фото: премьер-министр Индии Наренду Моди (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 10 июля, премьер-министр Индии Наренду Моди посетит Австрию, где, в частности, будет обсуждать с руководством страны войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"В среду, 10 июля 2024 года, федеральный канцлер Карл Негаммер примет с официальным визитом в Вене премьер-министра Республики Индия Нарендру Моди. Помимо рабочей встречи между главами правительств, в программе визита также запланирована встреча с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом" , - отметили в федеральной канцелярии Австрии.

Как сообщается, оба главы правительств "с нетерпением ждут конфиденциального обмена мнениями в одиночку", а визит индийского премьера знаменует собой "важное событие в двусторонних отношениях" и подчеркивает "общую ответственность за мир и стабильность в мире".

Кроме того, в интервью ORF канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что российско-украинская война станет одной из тем обсуждения с Наренду Моди. Во время беседы он объяснил, в чем заключается подход Австрии.

"Мы действительно живем в трудные времена, и все еще идет война, а именно война России против Украины. Подход Австрии состоит в том, что мы должны выйти за пределы Запада и перетащить на нашу сторону другие страны, чтобы найти союзников ради мира и чтобы оружие могло замолчать ради перемен. Я очень рад, что удалось привезти премьер-министра Индии в Австрию. Это было его желание, чтобы он приехал в Австрию после встречи с российским президентом. Это - важный шаг к миру, и это вопрос, который действительно волнует людей, когда речь идет о том, что мы можем сделать, чтобы положить конец войне", - сказал Негаммер.

Он добавил, что индийский премьер-министр приедет в Австрию впервые за последние более 40 лет, и это станет важным сигналом, "который страна неоднократно подчеркивала на уровне ЕС".

"Нам нужен выход из западной луна-камеры в мирной инициативе, чтобы мы могли найти государства-союзники, которые сделают мир возможным", – сказал австрийский канцлер.

Кроме того, Карл Негаммер заявил, что для него важно говорить со странами БРИКС на равных.

"Они играют особую роль в войне в Украине. Путин прислушается к ним. И я продолжу свои мирные усилия, которые начались на конференции в Швейцарии", – рассказал канцлер в интервью Der Standard.

Напомним, что посольство Украины в Болгарии призвало страну не использовать тему войны в политических целях. Это произошло после того, как стало известно, что Болгария намеревалась на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне предложить мирные переговоры между Россией и Украиной и выступить посредником.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Белом доме подвергли критике визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. В администрации президента США Джо Байдена считают, что такие переговоры не будут способствовать миру в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Война в Украине
NEWS
Россияне отчитались об ударе по системе Patriot. Воздушные силы говорят, что это были макеты
Россияне отчитались об ударе по системе Patriot. Воздушные силы говорят, что это были макеты
DAILY
"Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело
Марина Григоренкоспециально для РБК-Украина "Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело