Премьер Болгарии призвал Сербию определиться, на чьей она стороне

Премьер-министр Болгарии Николай Денков посоветовал Сербии определиться в позиции касательно России и ЕС, а не "сидеть на двух стульях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DerStandard.
"Сербия пытается усидеть на нескольких стульях. Но все знают, что это не может продолжаться слишком долго. Если они хотят быть пророссийскими, то пусть они определят это; если они хотят быть проевропейскими, это будет еще один вариант. Сербия должна решить это", - заявил премьер-министр Болгарии
Политик сравнил ситуацию между Косово и Сербией со 100-летней поговоркой о том, что сами Балканы действуют как пороховая бочка. Любой инцидент может иметь гораздо более серьезные последствия. Поэтому действительно нужно быть предельно осторожными.
Журналисты немецкого издания затронули тему войны в Украине и спросили Денкова, как поступать, если какое-либо государство не придерживается принципов и не соблюдает мировые правила.
"Если не соблюдать европейские принципы, верховенство закона и международное право, как это определено Организацией Объединенных Наций, то войны могут начаться снова. Единственный способ предотвратить это - использовать опыт, который западноевропейские страны продемонстрировали миру", - сказал Николай Денков.
Болгарский чиновник добавил, что такую страну следует изолировать от остальных.
Сербия занимает неоднозначную позицию по отношению к войне в Украине. Страна осуждает российское вторжение и поддерживает территориальную целостность Украины. Но в то же время, Сербия отказывается вводить санкции против России и продолжает поддерживать с ней тесные экономические и политические связи.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что его страна не может вводить санкции против России, поскольку это будет означать отказ от традиционных дружеских отношений с Москвой. Также он утверждает, что санкции не помогут Украине, а только усугубят ситуацию.
Отношение Сербии к войне в Украине вызывает критику со стороны Запада. Западные страны считают, что Сербия не делает достаточно для поддержки Украины и продолжает поддерживать Россию. Сербия в ответ заявила, что передаст свой европейский опыт Украине и поддержит страну в послевоенном восстановлении.
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