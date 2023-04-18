ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Литвы о "визите" Путина в оккупированные области: сигнал демотивированной армии РФ

Новина українською →
Вторник 18 апреля 2023 15:32
Премьер Литвы о "визите" Путина в оккупированные области: сигнал демотивированной армии РФ Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Агрессивная российская пропаганда затрудняет оценку подлинности визита диктатора Владимира Путин в оккупированные Херсонскую и Луганскую области. Визит тирана мог быть инсценирован или второй "президент" Путина посещал оккупированные Россией территории.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По ее словам, российские пропагандистские сообщения выглядят как попытка провести сравнение Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы вдохновить демотивированную армию оккупантов.

"Люди говорят, что он когда-то был в Мариуполе, некоторые говорят, что, может быть, и нет, что он второй или третий. Что тут оценивать. Мне кажется, что есть какая-то попытка представить, что Владимир Путин хоть немного похож на Владимира Зеленского, который ездит на передовую и встречается с солдатами вблизи линии столкновений и таким образом демонстрирует свою поддержку своим войскам и вообще украинскому народу, который сражается в этой войне", - заявила Шимоните.

Она напомнила, что российский диктатор большую часть времени сидит в своем бункере.

"Владимир Путин, как вы знаете, похоже, больше сидит в бункере, и я не знаю, насколько он вообще знаком с реальностью", - добавила премьер-министр Литвы.

По словам Шимоните, очень трудно оценить подлинность визитов российского диктатора в зону боевых действий, поскольку, подчеркнула она, кремлевская пропаганда ведет активную работу.

"Трудно сказать о подлинности визитов. Видно, что все очень стерильно. Вопрос в том, действительно ли то, что происходит, происходит там, где об этом говорят. Действительно ли это одна и та же географическая местность, действительно ли человек, которого снимают за рулем автомобиля, является Путиным",- заявила она.

Литовский премьер добавила, что ей не кажется важным комментирование приемов российской пропаганды.

"Я думаю, что это попытка продемонстрировать поддержку уже демотивированной российской армии, которая ждет украинского контрнаступления", - заключила Шимоните.

Напомним, сегодня утром российские пропагандисты заявили о якобы "визите" Путина на оккупированные территории Украины.

На его "поездку" уже отреагировали в Офисе президента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война России против Украины
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира