Премьер Литвы об отправке военных в Украину: готовы, но Киев пока не просил

Премьер заявила, что у нее есть разрешение парламента на отправку войск в Украину для обучения, о чем ее правительство говорило и раньше, но Киев пока не просил об этом.

Шимоните признала, что Россия сочтет отправку литовских военных в Украину провокацией.

"Если бы мы думали только о российском ответе, то не смогли бы ничего отправить. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то бомбят", - подчеркнула она.

