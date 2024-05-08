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Премьер Литвы об отправке военных в Украину: готовы, но Киев пока не просил

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва готова отправить своих солдат в Украину для обучения. Однако Киев пока не просил об этом.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Премьер заявила, что у нее есть разрешение парламента на отправку войск в Украину для обучения, о чем ее правительство говорило и раньше, но Киев пока не просил об этом.

Шимоните признала, что Россия сочтет отправку литовских военных в Украину провокацией.  

"Если бы мы думали только о российском ответе, то не смогли бы ничего отправить. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то бомбят", - подчеркнула она. 
 

Инициатива Макрона

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки иностранных военных на помощь Украине. Это вызвало разногласия среди союзников Украины, поскольку они опасаются провоцировать прямую конфронтацию с Россией.

Тогда Франция пояснила, что Париж не будет отправлять войска непосредственно для участия в боевых действиях. Ряд стран НАТО выразили готовность рассмотреть такую возможность. Среди них Литва, Латвия, Эстония и Канада.

Помимо этого ранее Шимоните говорила, что Литва готова отправить военных в Украину только при условии надлежащей противовоздушной обороны.

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