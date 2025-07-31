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Премьер Литвы подал в отставку: что известно

Фото: Гинтаутас Палуцкас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил о своей отставке с должности главы правительства и Социал-демократической партии. Его решение уже утвердил партийный совет, а президент страны Гитанас Науседа подтвердил эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По словам Науседы, Палуцкас сообщил ему о своем решении по телефону утром 31 июля. Президент отметил, что сейчас продолжаются консультации по формированию новой коалиции, ведь Социал-демократическая партия, которая имеет большинство в Сейме, сохраняет руководящую позицию.

Согласно литовской Конституции, после отставки премьера в отставку уходит все правительство. Временно исполнять обязанности главы правительства может министр внутренних дел Владислав Кондратович, а исполняющим обязанности председателя партии назначен первый заместитель председателя - Мигдаугас Синкявичус.

Кризис обострился после того, как председатель Сейма Саулюс Сквярнялис заявил, что его партия "Демократический союз "Вардан Литвы" не будет сотрудничать с коалицией, если премьером останется Палуцкас. В тот же день состоялась встреча Сквярнялиса с президентом.

На фоне политического давления стало известно, что Служба расследований финансовых преступлений провела обыски в компании Dankora, связанной с семьей Палуцкаса. Фирма получала европейские дотации и закупала оборудование у компании самого премьера.

Президент Науседа ранее дал Палуцкасу две недели на объяснения перед обществом. Тот ушел в отпуск, но события продолжали развиваться.

Кандидаты на должность премьера Литвы

В рядах социал-демократов уже рассматривают кандидатов на должность нового премьера. Среди них - вице-спикер Сейма Юозас Олекас, мэры Робертас Духневичус (Вильнюсский район) и Мигдаугас Синкявичус (Йонава), а также министр соцполитики Инга Ругине.

Науседа отметил, что новый кандидат должен быть безупречным с точки зрения репутации.

"Попросим всю имеющуюся информацию от спецслужб, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", - отметил он.

Помощь Украине со стороны Литвы

С первых дней полномасштабного вторжения России Литва активно поддерживает Украину в ее борьбе. Она поставляет оружие, боеприпасы, дроны, средства противовоздушной обороны и бронетехнику.

Правительство Литвы последовательно призывает к более жестким санкциям против России и выступает за скорейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС.

В феврале Литва передала очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, тепловизоры и другое оборудование для нужд украинских военных.

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