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Премьер Литвы: мы можем сделать еще больше для Украины, чтобы помочь ей победить

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Поскольку война в Украине длится уже почти два года, а Россия продолжает готовиться к затяжному конфликту, необходимо продолжать увеличивать поддержку Украины, которая защищается от агрессии режима.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15min.

Она отметила, что также необходимо обеспечить устойчивость Европейского союза к возможным угрозам в будущем.

"За почти два года полномасштабной российской войны мы, страны ЕС, сделали многое, чтобы помочь Украине защитить себя, но еще больше мы можем сделать, чтобы помочь ей победить. Поставив перед собой такую цель, мы должны сделать все возможное для ее достижения, потому что нет другого пути к восстановлению устойчивого мира и безопасности в Европе", - заявила Шимоните. 

Она подчеркнула, что если Россию не остановить в Украине, то будет большой вызов для Европы. 

"Если Россию, которая вывела свою экономику на тропу войны, не остановить в Украине, это станет гораздо большим вызовом для всех нас", - заявила премьер Литвы. 

Помощь Украине от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Также Литва выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет потрачена на сферу образования.

Помимо этого Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что Украина готова перенести часть производства дронов в Литву. 

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