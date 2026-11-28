В обращении из Оттавы Карни подчеркнул, что искусственный голод 1932-1933 годов был умышленной кампанией с целью порабощения украинского народа.

По его словам, сегодня Москва повторяет эти преступления - бьет по церквям, школам и больницам, насильственно изымает детей, разрушает сельскохозяйственное производство и энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.

"Этот искусственный голод был умышленной кампанией с целью морить голодом и порабощать украинский народ, а также уничтожать его нацию, культуру и идентичность. Но Украина выстояла", - подчеркнул Карни.

Премьер-министр Канады также подчеркнул неизменную солидарность с Украиной с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году и отметил, что попытки советского режима скрыть правду о преступлениях потерпели крах благодаря поколениям украинцев, в частности в Канаде.

"Борьба Украины - это наша борьба, их борьба - это наше дело, а их независимость будет нашей победой", - подытожил канадский премьер.