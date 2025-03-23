ua en ru
Вс, 23 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Премьер Канады объявил досрочные выборы: когда голосование

Воскресенье 23 марта 2025 19:23
UA EN RU
Премьер Канады объявил досрочные выборы: когда голосование Фото: Марк Карни (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье новый премьер-министр Канады Марк Карни назначит внеочередные выборы на 28 апреля. Он заявил, что ему необходим сильный мандат для борьбы с угрозой, которую представляют для экономии тарифы Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что хоть следующие выборы должны были состоятся только 20 октября, однако Карни надеется извлечь выгоду из значительного восстановления позиций его Либеральной партии в опросах с января, когда Трамп начал угрожать Канаде, а бывший премьер-министр Джастин Трюдо объявил о своей отставке.

В ходе общения с журналистами Карни отметил, что Канада столкнулась с самым серьезным кризисом "в нашей жизни", в частности, из-за неоправданных торговых действий со стороны президента США Дональда Трампа.

"Еще так много предстоит сделать для обеспечения безопасности Канады. Инвестировать в Канаду, строить Канаду, объединять Канаду. Вот почему я прошу моих соотечественников-канадцев о сильном позитивном мандате. Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля, и она согласилась", - сказал Карни.

Его заявление прозвучало после того, как было получено одобрение на запрос провести выборы.

Теперь у Карни есть пять недель, чтобы победить. Опросы показывают, что либералы, которые находятся у власти с 2015 года и сильно отставали от официальной оппозиции консерваторов в начале года, теперь немного опережают своих соперников.

Канада сближается с Европой из-за Трампа

Напомним, по данным Bloomberg, Канада предложила Европе заключить крупные оборонные сделки и улучшить доступ континента к полезным ископаемым. Это произошло в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа, а также его отказ от оборонных обязательств Вашингтона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом