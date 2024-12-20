Премьер Испании ответил, пошлет ли его страна войска в Украину

Ряд стран заговорил о возможности отправки миротворческой миссии в Украину. Свое мнение высказал и премьер-министра Испании Педро Санчес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, у премьер-министра Испании Педро Санчеса спросили, поддерживает ли он идею отправки миротворцев в Украину.
"Мы не видим (возможным - ред.) размещение испанских войск на украинской земле", - коротко ответил он.
Обсуждение перспектив миротворческой миссии в Украине продолжаются. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил рассмотреть возможность размещения европейских военных в случае замораживания конфликта.
В то же время в Италии подчеркнули, что итальянские военные могут присоединиться к такой миссии только после завершения боевых действий. Министерство обороны и МИД страны подчеркнули важность предоставления Украине надежных гарантий безопасности.
Как отмечает Politico, 18 декабря во время встречи президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами одной из ключевых тем станет обсуждение миротворческой миссии.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия, вероятно, будет играть роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Однако пока формат миротворческих сил остается неопределенным.
Также агентство Reuters узнало, сколько военных может отправить Запад.
Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает инициативу Франции по отправке миротворцев. Киев призывает партнеров присоединяться к этим усилиям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.