Премьер Испании ответил, пошлет ли его страна войска в Украину

Как пишет издание, у премьер-министра Испании Педро Санчеса спросили, поддерживает ли он идею отправки миротворцев в Украину.

"Мы не видим (возможным - ред.) размещение испанских войск на украинской земле", - коротко ответил он.

Что этому предшествовало

Обсуждение перспектив миротворческой миссии в Украине продолжаются. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил рассмотреть возможность размещения европейских военных в случае замораживания конфликта.

В то же время в Италии подчеркнули, что итальянские военные могут присоединиться к такой миссии только после завершения боевых действий. Министерство обороны и МИД страны подчеркнули важность предоставления Украине надежных гарантий безопасности.

Как отмечает Politico, 18 декабря во время встречи президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами одной из ключевых тем станет обсуждение миротворческой миссии.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия, вероятно, будет играть роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Однако пока формат миротворческих сил остается неопределенным.