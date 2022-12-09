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Премьер Индии внезапно отменил встречу с Путиным из-за войны в Украине, - Bloomberg

Фото: премьер-министр Индии отменил ежегодную встречу с Путиным (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил ежегодную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была пройти в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Моди принял такое решение из-за войны в Украине и ядерных угроз со стороны России. Саммит при этом проходит с 2000-х годов, и отменили его только один раз — из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

По словам источников, отмена встречи не означает ухудшение отношений между странами, но индийский премьер выгод от таких контактов сейчас не видит.

Что Индия откажется от встречи, было очевидно уже после саммита ШОС в Самарканде, который прошел в сентябре, рассказывает агентство. Тогда Моди призвал Путина к миру и дипломатии и заявил, что нынешняя эпоха – это не эпоха войн.

Напомним, сегодня Путин заявил, то Россия должна была раньше начинать полномасштабное вторжение в Украину.

Также ранее Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному – сочинению новых историй касаемо Украины и рассказал о причинах начала войны в 2014 году, заявив о "непричастности" России.

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