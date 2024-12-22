Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если та останется на посту

Он заявил, что Зурабишвили "не осталось и недели" на посту президента Грузии, поэтому премьер "порекомендовал" ей не встречаться с оппозицией и воздержаться от объявления новых парламентских выборов.

"Правда, некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря (срок окончания полномочий Зурабишвили, - ред.), но я уверяю вас, что произойдет не так много", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительство пригрозил президенту на случай, если она не оставит должность.

"Посмотрим, где она продолжит жить - за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса", - заявил он.