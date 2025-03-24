Премьер Гренландии просит защиты для острова из-за приезда команды Трампа

Майкл Уолтц и Уша Вэнс должны прибыть в Гренландию на этой неделе в составе делегации, в которую также войдет министр энергетики США Крис Райт.

Трамп пообещал сделать Гренландию частью США " тем или иным способом " и отказался исключить возможность использования военной или экономической силы для этого.

Представитель датской полиции сообщил, что они отправили в Гренландию дополнительный персонал и служебных собак, поскольку они усиливают меры безопасности перед визитом.

В настоящее время гренландские партии ведут переговоры о создании коалиции после выборов, состоявшихся менее двух недель назад, на которых страна проголосовала за полное изменение у правительства, при этом демократы заменили партию Эгеде, Инуит Атакатигит, в качестве крупнейшей партии в Инатсисартуте, парламенте Гренландии.

Эгеде гневно отреагировал на заявление Белого дома, обвинив союзников Гренландии недостаточной.

"Тот факт, что наши другие союзники в международном сообществе предпочитают забиться в угол и почти шепотом говорить о своей поддержке, не имеет никакого эффекта, и если они не будут громко говорить о том, как США относятся к Гренландии, ситуация будет обостряться с каждым днем, а американская агрессия будет усиливаться", - сказал он.

Он добавил: "Поэтому нам нужно, чтобы наши другие союзники ясно и четко заявили нам о своей поддержке и опоре".

Йенс-Фредерик Нильсен, лидер демократов Гренландии, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром, обвинил США в "отсутствии уважения" при планировании визита, пока еще шли коалиционные переговоры.