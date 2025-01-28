Премьер Франции назвал Илона Маска угрозой для демократий

Премьер-министр Франции Франсуа Байру раскритиковал недавние нападки Илона Маска в адрес Франции и страны Европы. По мнению главы правительства, миллиардер представляет угрозу для демократий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Илон Маск создает угрозу для демократий. Деньги не должны давать право управлять совестью", - сказал Байру в интервью местному телевидению.
Так глава французского правительства отреагировал на резонансные заявления Маска на прошлой неделе.
Напомним, 20 января Байру заявил, что Франция и Европа в целом должны будут противостоять президенту США Дональду Трампу и его политике, иначе столкнутся с "разгромом".
Глава французского правительства отметил, что "Соединенные Штаты решили начать чрезвычайно доминирующую форму политики, через доллар, через свою промышленную политику, из-за того факта, что они могут захватить мировые инвестиции и мировые исследования".
"И если мы ничего не сделаем, наша судьба очень проста - над нами будут доминировать. Нас раздавят. Мы будем маргинализированы", - сказал Байру.
По мнению премьера, "реакция на события зависит исключительно от французского народа и Европы", поскольку "без Европы мы ничего не можем сделать".
Илон Маск был назначен главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа.
Миллиардер ранее не раз становился объектом внимания за свои скандальные заявления.
Последним инцидентом является выступление Маска 25 января на съезде пророссийской, ультраправой партии "Альтернатива для Германии".
Владелец соцсети Х сравнил величие ФРГ с эпохой Юлия Цезаря и заявил, что эта политсила может "спасти Германию" накануне внеочередных выборов в Бундестаг в феврале.
В ответ глава официального мемориала Холокоста Израиля обвинил Маска в оскорблении жертв нацизма и создании угрозы демократическому будущему Германии.
Ранее вице-премьер Испании Йоланда Диас отказалась от пользования соцсетью Х из-за поведения Маска во время инаугурации президента США Дональда Трампа.
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