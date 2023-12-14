Премьер Финляндии предложил одобрить "сильные решения" по Украине на саммите ЕС

"В Украине ситуация сложная, поэтому нам нужны три решения", - сказал он.

Во-первых, необходимо решение многолетнее решение EPF (Европейскому фонду мира), поскольку Украине нужна быстрая военная помощь, заявил Орпо.

Во-вторых, нужно решение по бюджету ЕС, "50-миллиардный инструмент, чтобы помочь Украине", сообщил премьер Финляндии.

"И в-третьих, нам нужно решение о расширении. Нам нужен четкий сигнал всем государствам, желающим стать членами Союза, о том, что мы готовы к переговорам. И нам предстоит принять решение о начале переговоров", - добавил Орпо.

Он также заявил, что угроза со стороны России реальна - "поэтому нам необходимо развивать нашу оборонную промышленность".

Саммит ЕС

Саммит лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря, должен одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также начало переговоров о вступлении.

Начало саммита отложили, поскольку президент Европейского совета Шарль Мишель, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встречаются с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы уговорить его изменить свою позицию по Украине.

Прибыв на саммит лидеров ЕС, Орбан заявил, что Венгрия "не сдвинется с места" в вопросе членства Украины в ЕС.