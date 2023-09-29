Финляндия усилила контроль для недопущения въезда автомобилей с регистрацией в РФ

Финляндия ввела круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы остановить въезд автомобилей на российской регистрации.

Об этом заявила начальница отдела по связям с общественностью таможни Финляндии Реетта Салонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barents Observer .

Издание уточняет, что остается проблема Норвегии, которая пока что разрешает въезд российских легковых машин через Стурскуг, самый северный европейский пункт пропуска на границе с Россией.

Представители как норвежской, так и финской таможни подтверждают, что на границу направлены дополнительные силы. Их единственная задача - останавливать машины с российскими номерными знаками.

Менее чем в часе езды от Стурскуга расположен пункт пропуска россияне Нейден, через который россияне, едущие транзитом через Норвегию, могут попасть в Финляндию. Трое таможенников, двое финнов и один норвежец, которые дежурили на границе поздно вечером во время визита журналистов, подтвердили, что их главная задача - российские автомобили.

Сколько автомобилей не пустила Финляндия в понедельник

Отмечается, что таких автомобилей немного, но в Финляндии принято решение вообще их не впускать, после того, как Европейская комиссия 8 сентября внесла изменения в санкционную политику.

"По состоянию на понедельник, 25 сентября, на границе с Норвегией развернуто девять зарегистрированных в России автомобилей", - рассказала Салонен.

Для сравнения, в первые дни запрета на северном пункте пропуска между Финляндией и Россией Райя-Йоосеппи/Лотта была развернута только одна машина. Через другой лапландский пункт пропуска Салла попыток въезда на зарегистрированных в России машинах не было вовсе.

На границе Финляндии и Норвегии запустили круглосуточный контроль

На границе Финляндии и Норвегии шесть автомобильных пунктов пропуска: Нейден (Няятятемё), Килписъярви, Каригасниеми, Кивиломполо, Нуоргам и Утсйоки.

В Нейдене сотрудники таможни обычно присутствуют в дневное время, а вечером и ночью только проводят выборочные проверки. Сейчас же контроль на границе осуществляется круглосуточно.

Дополнительный контроль также введен и на других пяти пунктах пропуска между странами, но чиновники не пожелали раскрывать подробности.

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Затем стало известно, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.