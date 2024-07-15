Премьер Эстонии подала в отставку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Во время внеочередного заседания в отставку подали Каллас и возглавляемое ею правительство.

Каллас продолжит исполнять обязанности премьер-министра до вступления в должность нового правительства. В частности она выразила надежду на то, что новое правительство сформируют быстро.

Каллас занимала должность премьера с января 2021 года.

Почему Каллас подала в отставку

Европейский совет ранее утвердил кандидатуры на руководящие должности в ЕС на следующие пять лет. Среди них премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая была предложена на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В конце июня эстонская "Партия реформ" выдвинула Кристена Михала, который занимает должность министра климата в правительстве Каллас, кандидатом на должность премьер-министра Эстонии вместо нее.