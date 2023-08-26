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Премьер Эстонии не будет уходить в отставку из-за российского бизнеса ее мужа

Таллин, Суббота 26 августа 2023 08:40
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Премьер Эстонии не будет уходить в отставку из-за российского бизнеса ее мужа Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не собирается уходить в отставку на фоне скандала, связанного с бизнесом ее мужа в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Я не планирую уходить в отставку. Как премьер я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", - заявила глава правительства.

Каллас добавила, что если какие-либо компании нарушают санкции, за это должно быть наказание. Однако, по ее мнению, работа с клиентами на территории РФ, которая не запрещена, - это вопрос "морального компаса".

При этом премьер пояснила, что фирма Stark Logistics, где ее муж Арво Халлик имеет долю собственности, осуществляла перевозку не для российского партнера, а эстонской компании, имеющей бизнес в России. Каллас подчеркнула, что до скандала не знала детали бизнеса своего мужа.

Что этому предшествовало

Ранее СМИ установили, что Кая Каллас предоставила кредит компании Novaria Consult, принадлежащей ее мужу. В свою очередь этой фирме принадлежит 24,8% акций транспортной компании Stark Logistics.

Позже выяснилось, что Stark Logistics продолжала сотрудничать с Россией после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Каллас, активно поддерживающая Украину и выступающая за санкции против РФ, заявила, что нет ничего аморального в том, что компания Stark Logistics продолжает перевозку грузов в Россию.

После этого президент Эстонии заявил, что Каллас должен объяснить общественности факт сотрудничества ее мужа с Россией.

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