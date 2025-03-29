Премьер Дании отправится в Гренландию: какая цель визита

Известно, что Метте Фредериксен начнет трехдневный тур 2 апреля, в ходе которого она встретится с новым премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и членами его коалиционного правительства.

Поездка последовала после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в пятницу на военную базу Соединенных Штатов в северо-западной части страны. В тот день он повторил заявление, что Дания была плохим союзником для Гренландии, а также утверждение президента Дональда Трампа о том, остров жизненно важен для национальной безопасности США. Однако подавляющее большинство людей выступает против присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

"Я испытываю глубочайшее уважение к тому, как гренландский народ и гренландские политики справляются с огромным давлением на Гренландию. Ситуация требует единства политических партий, стран Содружества и сотрудничества на уважительной и равноправной основе", - подчеркнула Фредериксен.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже выступила против планов США относительно острова, заявив, что Гренландия "заслуживает партнеров, которые уважают ее и относятся к ней как к равным".

"Мы твердо стоим на стороне Гренландии и Дании. Мы решительно поддерживаем их суверенитет и территориальную целостность, а также их право определять свой собственный курс-, - сказала она в интервью Corriere della Sera.

Отметим, что Гренландия на протяжении столетий была частью Королевства Дания, но с 1979 года у нее появилось собственное правительство. Большинство политических партий Гренландии стремятся к полной независимости от Дании, хотя и расходятся во мнениях относительно сроков этого.