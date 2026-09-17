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Премьер Чехии призвал создать ПВО Euro Patriot: Зеленский прав

21:50 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (Getty Images)

Чехия поддержала идею президента Украины Владимира Зеленского по поводу общей европейской системы ПВО. Это усилит вклад Европы в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на Пражском оборонном саммите.

Euro Patriot предлагает Чехия

Политик заявил, что нужно искать новые решения для защиты Европы.

"Мы должны учиться на войне в Украине и искать решения, особенно в области защиты от баллистических ракет. Возможно, я наивен, но я хотел бы попытаться убедить наших партнеров сосредоточиться на таком проекте", - говорит он.

По его мнению, европейский Patriot дал бы гораздо больше, чем просто безопасность.

"Следующий крупный европейский проект должен защитить наше небо, укрепить наш суверенитет и доказать, что Европа имеет волю самостоятельно определять собственное будущее", - сказал Бабиш.

Идея Зеленского

Политик напомнил о выступлении Президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре, где он призвал Европу разработать собственную систему баллистической и антибаллистической, противодроновой обороны.

"Я считаю, что он прав, и теперь у нас есть возможность действовать", - сказал чешский премьер.

"Я предложил нечто подобное - совместную европейскую программу системы противоракетной обороны, которую я называю Euro Patriot", - уточнил Бабиш.

Он пояснил, что проверенные системы типа американских Patriot являются эталоном в противодействии баллистике.

По мнению премьера, есть возможность производить их на лицензионном производстве в Европе, чтобы снизить зависимость от внешних поставок. Однако лучше разработать собственный общий оборонительный щит, у Европы для этого есть все необходимое.

Это также усилило бы вклад Европы в НАТО. О конкуренции с США речь не идет, говорит Бабиш.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина проводит переговоры по усилению противовоздушной и антибаллистической обороны государства - от французских систем SAMP/T и проекта FREYA до соглашения с Германией о ракетах PAC-2.

Кроме того, Зеленский анонсировал украинскую баллистику и систему ПРО в 2026-2027 годах.

Также стало известно, что ракеты для Patriot в мире есть и Зеленский призвал партнеров принять политическое решение по их передаче Украине.

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