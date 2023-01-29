Премьер Британии уволил главу Консервативной партии из-за налогового скандала

Как пишет издание, расследование, проведенное советником премьер-министра по этике Лори Магнусом, пришло к выводу, что Захави совершил "серьезное нарушение" кодекса, не сообщив чиновникам, что он находится под расследованием налогового органа, когда его назначил канцлером Борис Джонсон.

Захави также официально не обнародовал, что выплатил компенсацию HMRC за уклонение от уплаты налогов, когда Лиз Трасс предоставила ему должность в Кабинете министров в сентябре прошлого года и когда Сунак назначил его главой партии тори и министром без портфеля в сентябре.

В обнародованном на сайте британского правительства письме министру премьер Сунак пишет, что Захави согласился сотрудничать с независимым советником по делам министров по проверке его финансовых соглашений и деклараций.

"По завершении расследования, проведенного независимым советником, стало ясно, что есть серьезное нарушение кодекса министров. В результате я сообщил Захаве о своем решении отстранить его от должности в правительстве Его величества", - говорится в письме Сунака.

Ранее Захави признал, что "небрежно" относился к уплате налогов и урегулировал многомиллионную задолженность перед налоговыми органами задним числом.

"Это привело к росту давления со стороны его собственной партии, требовавшей, чтобы Захави ушел сам или чтобы Сунак уволил его", - отмечает издание.

Бывший министр кабинета Тори Майкл Портилло сказал, что "похвальным" является то, что Сунак хотел пройти надлежащие процессы.

"Однако эта вещь была в заголовках газет в течение нескольких дней, и это нанесло ужасный ущерб правительству, ему и партии. Я думаю, что у него была возможность избавиться от этого раньше. Поэтому, я думаю, что премьер-министра ждет некоторая критика за то, что он так долго принимал решение. Мне больно это говорить, но я думаю, что в целом Риши выглядит слабым", - отметил он.