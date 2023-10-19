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Премьер Британии отправился в Израиль с двухдневным визитом

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Британии Риши Сунак отправился с двухдневным визитом на Ближний Восток. В первую очередь, он прилетит в Израиль, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Исааком Херцогом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что визит Сунака продлится два дня, он также собирается посетить и другие страны региона.

"Смерть каждого мирного гражданина – это трагедия, а, начиная с ужасающего теракта, совершенного ХАМАС, погублено уже слишком много жизней. Удар по больнице Аль-Ахли должна стать переломным моментом для всего мира, толчком к тому, чтобы вместе избежать опасной эскалации конфликта. Я позабочусь о том, чтобы Соединенное королевство было в авангарде этих действий", - говорится в заявлении премьер-министра.

В ходе визита Сунак также планирует обсудить с руководством Израиля скорейший допуск гуманитарной помощи в Сектор Газа, а также об возможность эвакуации находящихся там британских граждан.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать и похищать мирных жителей. В ответ власти Израиля начали операцию против ХАМАС, в рамках которой военные уже нанесли ряд ударов по Сектору Газа.

США, по информации СМИ, решили направить к берегам Израиля два своих авианосца с сопровождающими их кораблями.

Еще вчера, 16 октября, издание The Wall Street Journal сообщало, что для потенциального развертывания в Израиле США уже отобрали 2 тысячи военных.

 

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НетаньяхуИзраильРиши Сунак