Премьер Британии на саммите G20 пообещал расширить поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник пообещал расширить поддержку Украине на саммите G20.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что режим президента России Владимира Путина услышит хор глобальной оппозиции войне..
"Действия России подвергают риску всех нас. Предоставляя украинскому народу необходимую поддержку, мы также используем широкий и глубокий опыт Великобритании, чтобы защитить себя и наших союзников", - заявил он.
Напомним, Сунак был одним из первых министров в правительстве Джонсона, который ушел в отставку на фоне очередного скандала в рядах консерваторов. Череда отставок привела к тому, что Борис Джонсон был вынужден объявить о своем уходе с должности. Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени.
О том, что это значит для украинской стороны, - в материале "Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об Украине".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.