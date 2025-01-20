Премьер Британии прокомментировал освобождение первых заложников боевиками ХАМАС

Глава британского правительства назвал освобождение первых трех заложников "замечательной и долгожданной новостью после месяцев агонии для них и их семей".

По его словам, среди них есть гражданка Великобритании Эмили Дамари, которая воссоединится со своей семьей. Ее мать Аманда "никогда не прекращала свою неутомимую борьбу за возвращение дочери домой".

Стармер пожелал им "всего наилучшего на пути к выздоровлению после невыносимой травмы, которую они пережили" и выразил готовность предложить помощь и поддержку.

В то же время, отметил премьер, "сегодняшний день - это еще один день страданий для тех, кто еще не вернулся домой". Он отметил, что "хотя это соглашение о прекращении огня следует приветствовать, мы не должны забывать о тех, кто остаются в плену у ХАМАСа".

"Теперь мы должны убедиться, что остальные этапы соглашения о прекращении огня были выполнены в полном объеме и по графику. В частности, освобождение остающихся заложников и увеличение объемов гуманитарной помощи в Газе. Великобритания готова сделать все возможное для поддержки окончательного и мирного урегулирования", - отметил Стармер.