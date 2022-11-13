Премьер Британии хочет "бросить вызов" Путину на саммите G20

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается "бросить вызов" российскому диктатору Владимиру Путину на саммите G20 в Индонезии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.
"Война Путина вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы вызовем путинский режим и разоблачим их крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20", - сказал он.
По его словам, что в отличии от России, Британия и союзники будут работать вместе, чтобы решить мировые проблемы.
Как сообщалось, лидеры стран "Большой двадцатки" на следующей неделе намерены осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Также стало известно, что президент США Джо Байден проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в понедельник, 14 ноября. Оба лидера обсудят ряд региональных и глобальных вопросов.
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