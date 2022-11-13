Премьер Британии хочет "бросить вызов" Путину на саммите G20

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph .

"Война Путина вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы вызовем путинский режим и разоблачим их крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20", - сказал он.

По его словам, что в отличии от России, Британия и союзники будут работать вместе, чтобы решить мировые проблемы.