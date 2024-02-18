Премьер Болгарии собирается уйти в отставку: известна дата

Премьер-министр Болгарии Николай Денков собирается подать в отставку в начале марта этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.bg.
Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь.
Ранее парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.
После чего премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом страны Руменом Радевым на соглашение о поставках Украине бронетехники.
Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.