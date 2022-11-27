Премьер Бельгии посетил Бучу и Бородянку

Чиновники посетили место массового захоронения людей, которых убили и замучили оккупанты, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Они также побывали в поселке Бородянка, который почти полностью разрушенный после оккупации.

Премьер-министр Бельгии отметил, что восхищается стойкостью и волей украинцев.

Отметим, что Лябиб, которая прибыла вместе с де Кроо в Украину, в 2021 году посещала временно оккупированный Крым, въехав через территорию РФ. Она признала, что нарушила законодательство Украины и заявила, что сожалеет о нем.

Напомним, что Бельгия намерена передать Украине генераторы и усилить военную помощь.

Страна также отправит нам подводные дроны и мобильные лаборатории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.