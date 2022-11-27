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Премьер Бельгии посетил Бучу и Бородянку

Фото: премьер Бельгии посетил Бучу и Бородянку (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо и министр иностранных дел Аджа Лябиб посетили населенные пункты Киевской области, которые были под оккупацией российских захватчиков в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

Чиновники посетили место массового захоронения людей, которых убили и замучили оккупанты, возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Они также побывали в поселке Бородянка, который почти полностью разрушенный после оккупации.

Премьер-министр Бельгии отметил, что восхищается стойкостью и волей украинцев.

Отметим, что Лябиб, которая прибыла вместе с де Кроо в Украину, в 2021 году посещала временно оккупированный Крым, въехав через территорию РФ. Она признала, что нарушила законодательство Украины и заявила, что сожалеет о нем.

Напомним, что Бельгия намерена передать Украине генераторы и усилить военную помощь.

Страна также отправит нам подводные дроны и мобильные лаборатории.

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Киевская областьБучаБородянкаВойна России против УкраиныБельгия