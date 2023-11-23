RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Албании призвал НАТО увеличить количество миротворцев в Косово

Фото: премьер-министр Албании Эдди Рама (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал НАТО усилить свои военные силы в Косово и обеспечить безопасность границ страны с Сербией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отмечается, что во время неформальной встречи членов НАТО и Западных Балкан в Северной Македонии Рама предупредил, что недавнее этническое насилие в Косово потенциально может спровоцировать более широкий балканский конфликт и заявил, что граница Сербии из Косово вышла из-под контроля.

По его словам, граница используется для множества незаконных действий, включая контрабанду наркотиков и оружия и проникновение ультранационалистов, что может привести к "большим беспорядкам" в регионе.

Также утверждается, что из-за того что за последние месяцы в регионе дважды вспыхнуло насилие западные страны опасаются, что Россия может попытаться разжечь беспорядки на Балканах, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.

Поездка Столтенберга на Балканы

Сообщается, что присутствовавший на встрече в Скопье после переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивал, что Альянс не видит никакой военной угрозы для своих союзников на Западных Балканах.

"Но мы видим рост напряженности, особенно в Косово", – сказал он.

В ходе визита в Косово 20 ноября Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения там дополнительных миротворческих войск.

Беспорядки в Косово

В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные мэрские выборы. Местные сербы проигнорировали их, так что победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям между сербами и полицией Косово.

После этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону соседней страны, а НАТО направила в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Альянса были ранены. Впоследствии количество военнослужащих НАТО в регионе увеличило до 4500 человек.

Также 24 сентября 2023 г. в Косово произошли столкновения между полицейскими и вооруженной группой неизвестных лиц. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о проведении силовой операции против группы вооруженных людей, насчитывающей не менее 30 человек. Сербская сторона отрицала свою причастность к инциденту.

В результате инцидента в Косово произошло резкое обострение напряженности. НАТО снова направило в регион дополнительные войска, а страны Запада призвали Сербию к воздержанию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОКосовоСербияАлбания