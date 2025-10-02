Премьер Албании пошутил над Трампом перед Макроном и Алиевым

Так, в сентябре Дональд Трамп ошибочно заявил, что сумел уладить конфликт между Азербайджаном и "Албанией", в то время, как речь шла об армяно-азербайджанском конфликте.

Стоя рядом с французским президентом Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер Албании Эди Рама в шутку потребовал извинений от Макрона, поскольку тот не поздравил политиков с решением "конфликта между Албанией и Азербайджаном".

"Вы должны извиниться, перед нами обоими", - сказал Рама, обращаясь к Макрону.

"Потому что вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном", - сказал Рама, вызвав смех у своих собеседников.