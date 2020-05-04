Попередній запис та один клієнт на 10 кв. метрів: МОЗ оприлюднив вимоги до салонів краси

Персонал салонів краси повинні забезпечити п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів
Міністерство охорони здоров'я України представило для обговорення вимоги до протиепідемічних заходів для перукарень та салонів краси на час карантину. Відповідне розпорядження головного санітарного лікаря Віктора Ляшка оприлюднили на сайті МОЗ.
Так, згідно з попередньою постановою, салонах краси рекомендують:
Також персонал салонів краси повинні забезпечити п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів.
Крім того, адміністрація закладу повинна інформування клієнтів щодо обмежень, нанести маркування для дотримання дистанції, проводити вологе прибирання не рідше ніж кожні дві години і в кінці зміни, а також не залучати до роботи працівників з груп ризику.
Громадське обговорення триватиме до 6 травня.
Нагадаємо, 4 травня під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення продовжити карантин в Україні до 22 травня, але при цьому будуть ослаблені ряд заходів. Зокрема, дозволена робота салонів краси, ресторанів і кави на винос, прогулянки по парках і скверах, відкриються музеї і бібліотеки.
Крім того, станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено 12 331 випадок коронавіруса, у тому числі 418 - за останню добу. При цьому зафіксовано 303 летальних випадки, вилікувались більше ніж 1 600 пацієнтів.