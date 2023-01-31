RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Представители "Слуги народа" и европейской партии АLDE обсудили будущие реформы в Украине

Фото: Вадим Галайчук (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Депутаты Европарламента, входящие в Альянс либералов и демократов за Европу (АLDE), обсудили с народными депутатами программы сотрудничества, которые помогут в будущем восстановлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, первого замглавы комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Вадима Галайчука.

"Мы как либеральная политическая сила считаем, что повестка дня восстановления Украины состоит в наработке либеральных рыночных идей и механизмов, которые помогут успешному развитию страны после войны. И наша партия берет на себя миссию внедрения таких либеральных реформ", - сказал Галайчук во время встречи. и Богдан Яременко.

Партию АLDE представляли ее сопрезидент Тимми Дули и депутат Европарламента, член делегации США-ЕС Билли Келлехер.

Комментируя эту встречу, глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк подчеркнула, что, кроме обсуждения сотрудничества в предстоящем восстановлении страны, такие визиты европейских коллег помогают доносить миру правду о войне в Украине.

"Это оказывает влияние на международную поддержку. Ведь мир понимает сущность войны и видит, что в Украине люди платят невероятно высокую цену за те ценности, по которым живет Европа. И мир нас поддерживает", - констатировала Шуляк.

Напомним, АLDE - европейская партия, состоящая из либеральных и либерально-демократических партий, действующих в странах ЕС. ALDE является фактически конфедерацией политических партий европейских стран и входит в группу Renew Europe, которая сейчас является третьей крупнейшей группой и имеет 103 мандата в европарламенте. На национальном уровне партии-члены ALDE принимают участие в правительстве 12 из 27 стран ЕС. Партия "Слуга народа" также является членом АLDE.

Ранее Альянс либералов и демократов в Европе выступил с заявлением о поддержке украинцев и президента Владимира Зеленского, а также инициировал усиление помощи Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа