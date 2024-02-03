Представители российского ВПК жалуются на убытки из-за войны с Украиной, - ЦНС

Отмечается, что в перехваченных письмах генерального директора "Муромский приборостроительный завод" и директора "Лиги оборонных предприятий" Владимирской области Дмитрия Фадеева говорится, что заводы должны сдавать продукцию по фиксированным в 2019 году ценам. Однако должны покупать детали по рыночным ценам и с предоплатой.

"При этом денег от государства не хватает даже покрыть проценты кредита, который необходимо взять, чтобы рассчитаться с поставщиками. К тому же деньги с предприятия можно вывезти только по завершению контракта, но контракты заключают на 3-5 лет и эти деньги фактически все это время заморожены", - передали в Центре.

В качестве примера приводится то, что только на производстве системы навигации "Изделие 1Т146" Муромский завод получил убытки на 70 миллионов рублей. Поэтому предприятие не может выполнять постоянно растущий заказ.

Кроме того, российский предприниматель в письме жалуется, что на заводах не хватает рабочих из-за массовой мобилизации для продолжения войны с Украиной и из-за отсутствия жилья. Строительство в регионе бараков не помогло решить проблему.

В ЦНС предоставили ссылку на соответствующее письмо, некоторая часть которого удалена "из соображений секретности".

Какая ситуация в России по ВПК

Ранее в январе постоянный представитель Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил, что в результате полномасштабного вторжения в Украину экономика России потеряла более 400 млрд долларов из-за санкций. Дипломат отметил, что оборонный комплекс государства-агрессора настолько обеднел, что приходится просить оружие у других диктаторских режимов типа КНДР.

До этого осенью прошлого года стало известно, что Кремль обвинил военно-промышленный комплекс Беларуси в срыве поставок для армии России.

Вместе с тем, в октябре прошлого года СМИ сообщали, что согласно анализу спутниковых снимков, РФ пытается активно наращивать производственные мощности на своих военных заводах. Речь идет о предприятиях, работающих с авиацией, дронами и управляемыми боеприпасами.