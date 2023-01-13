Представители Национального союза архитекторов подделывали сертификаты и пытались сломать е-систему, - СБУ

В СБУ объясняют, что речь идет о кибервзломе, который мог бы узаконить сотни "проблемных" застроек, которые были возведены с нарушением действующих требований и стандартов. В то же время схема была вовремя разоблачена, поэтому злоумышленникам не удалось взломать электронную систему.

Злоумышленники, установили в СБУ, пытались незаконно получить деньги из-за подделки и продажи разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди разоблаченных махинаций - незаконные регистрации объектов, имеющих нарушение государственных строительных норм.

Также СБУ заявляет, что нашла схему выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. Для этого представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной компании свою электронную подпись для входа в систему, после чего злоумышленники получили доступ к незаконному редактированию ранее выданных сертификатов. В них меняли даты и персональную информацию "аттестованного" архитектора и продавали подделку заказчикам как новый документ.

"Департамент кибербезопасности СБУ предоставил соответствующие рекомендации специалистам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации, которые позволили устранить пробелы в электронной системе", - отметили в СБУ.

В свою очередь Михаил Федоров заявил, что благодаря созданию Единой государственной электронной системы в сфере строительства государство экономит 3 миллиарда гривен ежегодно.

Кроме того, дальнейшая ее работа позволит предотвращать и выявлять еще больше противоправных схем в строительной сфере и сэкономить рекордные миллиарды. Он также добавил, что цифровизация строительной сферы в Украине лежит в основе реформы градостроительства и законопроекта №5655, недавно принятого парламентом.

По словам министра, реформа позволит прозрачно и качественно следить за всеми этапами градостроительства и не допускать схемы и какой-либо коррупционной составляющей.

Напомним, после того, как Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект №5655 о реформе градостроительства, члены Национального союза архитекторов занялись активной критикой этой инициативы.

Ранее журналисты Bihus.info публиковали расследование, в котором показали схему, как Национальный союз архитекторов монополизировал в Украине возможность сертификации специалистов для обогащения.